Надаль: Кожен матч – це подарунок для мене

Іспанець розповів про вихід до півфіналу Australian Open. Надаль не вірить у свою перемогу.

До слова Надаль всьоме у кар'єрі вийшов у півфінал Australian Open

Не знаю, як мені вдалося перемогти, сил взагалі не було. День вийшов складним, було спекотно. Я не був готовий до цього. Наприкінці матчу мені пощастило, хоча на старті я грав добре. У мене були проблеми зі шлунком. Лікар дав ліки та поміряв тиск – результати були нормальні, – сказав тенісист.

За словами Надаля, два місяці тому він мав сумніви щодо продовження своєї кар'єри.

Почувався я погано, але все одно зміг перемогти. Добре, що в мене буде два вихідні. Два місяці тому я не був певен, чи продовжу кар'єру, а зараз я у півфіналі. Кожен матч – це подарунок для мене,

– наголосив спортсмен.

У півфіналі суперником Надаля буде італієць Маттео Берреттіні.

Півфінал на Australain Open стане для іспанського гравця 36-м на турнірах Великого Шолома.