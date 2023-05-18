Следующий сезон станет последним в профессиональном туре: Надаль анонсировал завершение карьеры

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль снялся с Открытого чемпионата Франции. 14-кратный победитель Ролан Гаррос сообщил, когда завершит карьеру.

Звезда мирового тенниса Рафаэль Надаль в своей академии на Мальорке провел пресс-конференцию, на которой сделал несколько важных заявлений. 22-кратный чемпион Grand Slam в одиночном разряде не сможет защитить титул победителя Ролан Гаррос, стартующего 28 мая.

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Пора сделать перерыв

Бывшая первая ракетка мира пропустит несколько месяцев из-за травмы бедра. Возраст и большие нагрузки повлияли на дальнейшие планы 36-летнего теннисиста.

"Я не смогу сыграть на Ролан Гаррос. Как вы знаете, последние несколько месяцев я каждый день очень много работал, но не смог найти решение возникшей в Австралии проблемы. Сегодня я не чувствую себя готовым показывать тот стандарт тенниса, который мне нужен на Ролан Гаррос.

Последние несколько лет были очень хорошими в плане результатов – мне удалось выиграть пару Больших шлемов, несколько важных турниров. Но я не получал удовольствия от работы.

После пандемии организм не справлялся с ежедневной работой, поэтому я не получал удовольствия от тренировок и турниров. Слишком часто мне приходилось делать перерывы из-за физических проблем, слишком часто я тренировался через боль. Так что мне нужно сделать перерыв", – сказал Надаль.

2024 год станет последним в карьере Надаля

По словам звездного теннисиста, он пропустит несколько месяцев, чтобы в следующем сезоне завершить карьеру на мажорной ноте.

"Я не знаю, когда смогу вернуться на корт. Возможно, я сделаю перерыв на полтора месяца, возможно – на два, возможно – на четыре. Я буду следовать ощущениям и пытаться сделать то, что пойдет на пользу моему организму и принесет мне счастье.

Моя цель и желание – остановиться, чтобы насладиться следующим сезоном, который наверняка станет для меня последним в профессиональном туре. Я не могу на 100 процентов гарантировать, что все получится. Но замысел таков.

Я хочу попрощаться со всеми турнирами, которые были важны для меня и моей карьеры. Я хочу сражаться и наслаждаться этим моментом. Сейчас это невозможно. Но я считаю, что если сейчас я сделаю перерыв, то в следующем году у меня будет такая возможность", – рассказал выдающийся спортсмен.