Испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает восстанавливаться от травмы. Во время поединка второго круга против Маккензи Макдональда он повредил бедро.

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Поэтому спортсмен уже пропустил крупные соревнования в Дохе и Дубае. Теперь же стало известно, что Надаль не сыграет и на турнирах ATP1000 в марте. Речь об Индиане Уэллсе и Майами.

Взял отпуск и начал реабилитацию, спортзал и физиотерапию по указанию врачей. Готовлюсь вернуться в лучших условиях. Мне грустно, что я не смогу сыграть ни в Индиан-Уэллс, ни в Майами. Я буду скучать по своим американским болельщикам, но надеюсь увидеть их позже в этом году во время летней серии,

– заявил Рафаэль на своей странице в инстаграмме.

Пропуск этих турниров выльется Рафи в стремительное падение в рейтинге АТР. Сейчас он идет восьмым, но из-за снятия с двух турниров "тысячников" у испанца отнимется 600 баллов. Поэтому он покинет топ-10, где находился с 2005 года.

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Напомним, что Надаль на пару с Джоковичем является рекордсменом по количеству побед на турнирах Grand Slam. Испанец выигрывал "большую четверку" 22 раза, а также завоевал еще 70 других трофеев.