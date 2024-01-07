Рафаель Надаль пропустит Australian Open: легенда тенниса сообщил причину

Один из лучших теннисистов мира Рафаэль Надаль снялся с розыгрыша Открытого чемпионата Австралии. 37-летнего теннисиста до сих пор донимают травмы.

"Король грунта" Рафаэль Надаль испытывает проблемы со здоровьем. Это вынудило легендарного испанца отказаться от участия в Australian Open-2024.

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Две новости от Надаля

Двухкратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису вынужден сделать паузу, чтобы пройти курс лечения. Впрочем, Рафа надеется вернуться на корт и сыграть на самом высоком уровне.

"Я очень много работал в течение года для этого возвращения, и, как я всегда говорил, моя цель – быть на своем лучшем уровне через 3 месяца.

Несмотря на то, что для меня это печальная новость, что я не смогу сыграть перед потрясающей мельбурнской публикой, это не очень плохая новость, и мы все сохраняем позитивный настрой на сезон.

Я очень хотел сыграть здесь, в Австралии, и у меня был шанс провести несколько матчей, которые сделали меня очень счастливым и положительным.

Благодарю всех за поддержку и до скорой встречи!", – сообщил Надаль.

Травмы не отпускают Надаля

Рафаэль Надаль пропустил практически весь 2023 год.

Испанец успел выступить на Australian Open-2023, где уступил во втором раунде американцу Маккензи Макдональду.

Титулованного теннисиста беспокоили боли в левом бедре. Из-за этой травмы он пропустил 11 месяцев.

Ранее Надаль сообщил, что 2024 станет последним в его профессиональной карьере.

Открытый чемпионат Австралии начнется 14 января и продлится до 28 января. Рафаэль Надаль дважды выигрывал Australian Open: в 2009 и 2022 годах.