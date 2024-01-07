"Король ґрунту" Рафаель Надаль має проблеми зі здоров'ям. Це змусило легендарного іспанця відмовитися від участі в Australian Open-2024.

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Дві новини від Надаля

Дворазовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу змушений зробити паузу, щоб пройти курс лікування. Втім, Рафа сподівається повернутися на корт та зіграти на найвищому рівні.

"Я дуже багато працював протягом року для цього повернення, і, як я завжди говорив, моя мета – бути на своєму найкращому рівні через 3 місяці.

Попри те, що для мене це сумна новина, що я не зможу зіграти перед приголомшливою мельбурнською публікою, це не дуже погана новина, і ми всі зберігаємо позитивний настрій на сезон.

Я дуже хотів зіграти тут, в Австралії, і у мене був шанс провести кілька матчів, які зробили мене дуже щасливим і позитивним.

Дякую всім за підтримку і до швидкої зустрічі!", – повідомив Надаль.

Травми не відпускають Надаля

Нагадаємо, що Рафаель Надаль пропустив практично весь 2023 рік.

Іспанець встиг виступити на Australian Open-2023, де поступився в другому раунді американцю Маккензі Макдональду.

Титулованого тенісиста турбували болі у лівому стегні. Через цю травму він пропустив 11 місяців.

Раніше Надаль повідомив, що 2024 рік стане останнім у його професійній кар'єрі.

Довідка. Відкритий чемпіонат Австралії розпочнеться 14 січня та триватиме до 28 січня. Рафаель Надаль двічі вигравав Australian Open: 2009 та 2022 року.