Им интересовались в Украине: топ-бомбардир чемпионата Албании умер во время матча – жуткое видео

Нападающий Эгнатии Рафаэль Двамена не пережил остановку сердца во время игры из Партизани. Ганец умер на пути в больницу.

В чемпионате Албании произошел трагический случай во время матча 13 тура. В очной дуэли сошлись между собой два лидера, которые еще и имели поровну очков - Эгнатия принимала Партизани, пишет 24 канал.

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Игра была остановлена на 25 минуте при счете 1:1. У форварда хозяев Рафаэля Двамена остановилось сердце, из-за чего он упал на газон без сознания.

Игроки пытались оказать гонцу первую помощь, скорая также оперативно прибыла на поле. Впрочем, спасти жизнь 28-летнему нападающему не удалось, он умер путем в больницу.

Видео инцидента из Двамена:

Из-за смерти футболиста чемпионат Албании временно приостановлен. В этом сезоне игрок Эгнатии был лучшим бомбардиром турнира, забив 11 голов в 11 встречах.

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Следует отметить, что это не первый сердечный приступ Двамена в карьере. В 2021 году футболист пережил остановку сердца во время матча Кубка Австрии между его командой Линцем и Хартбергом. Тогда гонцу удалось спасти.

Карьера Рафаэля Двамена