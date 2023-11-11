Им интересовались в Украине: топ-бомбардир чемпионата Албании умер во время матча – жуткое видео
Нападающий Эгнатии Рафаэль Двамена не пережил остановку сердца во время игры из Партизани. Ганец умер на пути в больницу.
В чемпионате Албании произошел трагический случай во время матча 13 тура. В очной дуэли сошлись между собой два лидера, которые еще и имели поровну очков - Эгнатия принимала Партизани, пишет 24 канал.
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Игра была остановлена на 25 минуте при счете 1:1. У форварда хозяев Рафаэля Двамена остановилось сердце, из-за чего он упал на газон без сознания.
Игроки пытались оказать гонцу первую помощь, скорая также оперативно прибыла на поле. Впрочем, спасти жизнь 28-летнему нападающему не удалось, он умер путем в больницу.
Видео инцидента из Двамена:
Из-за смерти футболиста чемпионат Албании временно приостановлен. В этом сезоне игрок Эгнатии был лучшим бомбардиром турнира, забив 11 голов в 11 встречах.
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Следует отметить, что это не первый сердечный приступ Двамена в карьере. В 2021 году футболист пережил остановку сердца во время матча Кубка Австрии между его командой Линцем и Хартбергом. Тогда гонцу удалось спасти.
Карьера Рафаэля Двамена
- Футболист родился в 1995 году и воспитывался в академии Ред Булл Зальцбург
- За "быков" Рафаэль не сыграл ни одного матча, после чего поиграл за Лиферинг, Аустрию Лустенау, Цюрих, Леванте, Сарагосу, Вейле и Линц
- Ранее СМИ приписывали интерес к Двмаэну со стороны Шахтера.
- Летом 2022-го он даже был на просмотре в Заре, но луганчане отказались от него.
- Также на счету гонца 9 матчей за национальную сборную и два гола