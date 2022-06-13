Радивилов получил "золото" на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике в Хорватии
В хорватском Осиеке закончился второй этап Кубка мирового вызова-2022 по спортивной гимнастике. Двое представителей Украины участвовали в соревнованиях.
Первая награда украинца после ЧМ-2021
Игорь Радивилов – первую награду в нынешнем сезоне. Украинец выиграл "золото" в финале в опорном прыжке, защитив титул, который он завоевал в Осиеке, пишет 24 канал.
До речі У Маріуполі загинули бабуся та дідусь гімнаста Радівілова
Радивилов квалифицировался в финал с первого места со средним баллом 14.95. Оба прыжка он выполнял со сложностью 5.6.
В финале его оценка была чуть ниже – 14.866, однако этого хватило для победы.
Украинский гимнаст обошел восьмикратного панамериканского чемпиона, бразильца Кайо Соузу (14.616) и двукратного призера чемпионатов Европы, турка Адема Азила (14.483).
Украинец мог получить еще одну награду на другом коронном снаряде – кольцах. Он остановился в шаге от медали, показав пятый результат в финале. Игоря обошли Азил (14.9), Соуза (14.733), азербайджанец Никита Симонов (14.633) и еще один турок, чемпион мира-2019 Ибрагим Чолак (также 14.633).
В Хорватии Украину представлял еще один атлет – Петр Пахнюк. Гимнаст закончил свое выступление без медали.
Пахнюк также остановился в шаге от пьедестала, но в финале в свободных упражнениях, где занял 4-е место.
Что известно о гимнастах
- Радивилов является бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в опорном прыжке. 29-летний спортсмен трижды побеждал на чемпионатах мира и четыре раза на чемпионате Европы.
- Пахнюк – чемпион Европы-2020 в составе сборной Украины, вицечемпион Европы-2019 на параллельных брусьях, двукратный бронзовый призер Европейских игр.