Радивилов получил второе подряд "золото" на Кубке вызова по спортивной гимнастике

В словенском Копере продолжается Кубок вызова по спортивной гимнастике. На счету украинской команды две награды.

Вторая победа для украинца на турнире

Игорь Радивилов завоевал второе "золото" на турнире. В первый день соревнований он занял первую строчку пьедестала по упражнениям на кольцах. В этот раз украинец стал лучшим в опорном прыжке, пишет 24 канал.

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В квалификации Игр продемонстрировал лучший результат, средняя оценка украинца по итогам двух попыток составила 14.400, хотя за второй скачок с той же сложностью 5.6 он получил 13.800 баллов.

В финале Радивилов улучшил свой результат по сравнению с отбором. Украинец закончил свое выступление со средней отметкой 14.800 баллов.

Украинец опередил своего ближайшего оппонента британца Гарри Гепворта на 0,275 балла. Третье место занял Тейлор Букхгарт из США.

Призеры в опорном прыжке

1. Игорь Радивилов (Украина) – 14.800

2.Гарри Гепворт (Великобритания) – 14.525

3.Тейлор Букхгарт (США) – 14.450

Радивилов является бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в опорном прыжке.

29-летний спортсмен трижды побеждал на чемпионатах мира и четырежды на чемпионате Европы.

Для Радивилова это вторая медаль на этапах Кубка спортивного вызова-2022. На предварительном этапе в Осиеке украинец опередил титулованного бразильца Кайо Соузу.