Друга перемога для українця на турнірі

Ігор Радівілов виборов друге "золото" на турнірі. У перший день змагань він посів першу сходинку п'єдесталу з вправ на кільцях. Цього разу українець став найкращим в опорному стрибку, пише 24 канал.

До речі Перше "золото" України за останні три роки: Радівілов виборов нагороду у вправах на кільцях

У кваліфікації Ігор продемонстрував найкращий результат, середня оцінка українця за підсумками двох спроб склала 14.400, хоча за другий стрибок з тією ж складністю 5.6 він отримав 13.800 балів.

У фіналі Радівілов покращив свій результат у порівнянні з відбором. Українець закінчив свій виступ з середньою оцінкою 14.800 балів.

Українець випередив свого найближчого опонента британця Гаррі Гепворта на 0.275 балів. Третю сходинку посів Тейлор Букхгарт з США.

Призери в опорному стрибку

1. Ігор Радівілов (Україна) – 14.800

2.Гаррі Гепворт (Велика Британія) – 14.525

3.Тейлор Букхгарт (США) – 14.450

До слова. Для Радівілова це друга поспіль медаль на етапах Кубка спортивного виклику-2022. На попередньому етапі в Осієку українець випередив титулованого бразильця Кайо Соузу.