Ради Реброва могут отложить назначение тренера сборной Украины: причина

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что Сергей Ребров действительно является главным претендентом на пост тренера сборной Украины.

Однако у наставника контракт с клубом Аль-Айн, и этот вопрос пока мешает.

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"Давайте подождем решения УАФ, решение принимает исполком. Исполком точно состоится в понедельник, там будут рассмотрены вопросы не только сборной Украины. По поводу Реброва и его клуба, я не комментирую этот вопрос. Нам нужен тот штаб, который выведет сборную на ЧМ-2022. Считаю, что Ребров – это перспектива на несколько отборочных циклов. Его мы хотим видеть в сборной. Но есть обстоятельства, которые важны и не нужно забегать вперед", – сказал он.

Это может отложить объявление Сергея Станиславовича новым коучем "сине-желтых" на несколько дней – с 9 августа, как планировалось ранее, на 12.

Возможно, завтра заслушаем кандидатов, но назначение может произойти чуть позже. Например, в четверг. В целом, из-за слабого старта в отборе ЧМ-2022 мы видим, что тренерский штаб был в финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе,

– подытожил он.

Сборная Украины осталась без главного тренера