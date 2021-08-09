Ради Реброва могут отложить назначение тренера сборной Украины: причина
Источник:Великий футбол
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что Сергей Ребров действительно является главным претендентом на пост тренера сборной Украины.
Однако у наставника контракт с клубом Аль-Айн, и этот вопрос пока мешает.
К слову Румынские СМИ: Луческу – фаворит на пост тренера сборной Украины, его заменят в Динамо
"Давайте подождем решения УАФ, решение принимает исполком. Исполком точно состоится в понедельник, там будут рассмотрены вопросы не только сборной Украины. По поводу Реброва и его клуба, я не комментирую этот вопрос. Нам нужен тот штаб, который выведет сборную на ЧМ-2022. Считаю, что Ребров – это перспектива на несколько отборочных циклов. Его мы хотим видеть в сборной. Но есть обстоятельства, которые важны и не нужно забегать вперед", – сказал он.
Это может отложить объявление Сергея Станиславовича новым коучем "сине-желтых" на несколько дней – с 9 августа, как планировалось ранее, на 12.
Возможно, завтра заслушаем кандидатов, но назначение может произойти чуть позже. Например, в четверг. В целом, из-за слабого старта в отборе ЧМ-2022 мы видим, что тренерский штаб был в финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе,
– подытожил он.
Сборная Украины осталась без главного тренера
- В первый день августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будет работать помощник украинца Андреа Малдера.
- Еще летом 2020 года в УАФ предложили Шевченко новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- Наставнику удалось на мажорной ноте покинуть сборную. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.