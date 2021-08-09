Однак у наставника контракт з клубом Аль-Айн, і це питання поки заважає.

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"Давайте почекаємо рішення УАФ, рішення приймає виконком. Виконком точно відбудеться в понеділок, там будуть розглянуті питання не тільки збірної України. З приводу Реброва і його клубу я не коментую це питання. Нам потрібен той штаб, який виведе збірну на ЧС-2022. Вважаю, що Ребров – це перспектива на кілька відбіркових циклів. Його ми хочемо бачити в збірній. Але є обставини, які важливі і не потрібно забігати вперед", – сказав він.

Це може відкласти оголошення Сергія Станіславовича новим коучем "синьо-жовтих" на кілька днів – з 9 серпня, як планувалося раніше, на 12.

Можливо, завтра заслухаємо кандидатів, але призначення може статися трохи пізніше. Наприклад, в четвер. В цілому, через слабкий старт у відборі ЧС-2022 ми бачимо, що тренерський штаб був до фінальної стадії Євро-2024. Це допомогло б у довгостроковій перспективі,

– підсумував він.

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