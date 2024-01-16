Работу системы VAR могут приостановить во всем мире: в чем причина
Источник:Marca
Использование системы видеопомощи арбитра VAR может быть приостановлено. Все из-за судебного иска.
Применение технологии видеопомощи арбитру (VAR) может быть временно остановлено из-за судебного иска, инициированного Франсиско Лопесом из Мадрида. Лопес подал иск против Королевской федерации футбола Испании (RFEF) и ФИФА, утверждая, что является автором технологии VAR и обвиняет их в использовании его разработки без признания.
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Все из-за судебного иска
Лопес рассказывает, что его проект "Футбол XXI века", зарегистрированный в 1999 году, стал основой для системы VAR, зарегистрированной в 2006 году.
Он отмечает, что на протяжении многих лет пытался добиться признания своего авторства от ФИФА, посылая им письма и поддерживая контакт с бывшим арбитром Хосе Марией Гарсией Арандой.
В своем иске Лопес требует 300 миллионов евро компенсации от RFEF и ФИФА, и суд может решить временно приостановить использование системы VAR как меру пресечения при рассмотрении дела.
Что известно о Лопесе
- Франсиско Лопес 69-летний мужчина из Мадрида, утверждающий, что он изобрел систему VAR в 1999 году.
- Ранее в интервью Dario AS он заявлял, что прислал свою разработку в FIFA как инновационный проект, а те полностью скопировали его разработку заменив только название.
- Также он заявил, что пытался связаться с представителями FIFA восемь лет подряд.