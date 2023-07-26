Ударящее по кошельку решение УАФ: клубы УПЛ самостоятельно будут оплачивать работу VAR
Источник:УАФ
В новом сезоне УПЛ-2023/2024 украинские клубы ждет нововведение, которое ударит по их бюджету. Это касается VAR.
25 июля Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила новый План внедрения системы VAR в Украине. Такое решение может не очень понравиться владельцам украинских клубов.
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Финансирование полностью ложится на плечи клубов
Теперь команды УПЛ самостоятельно должны оплачивать работу VAR даже тогда, когда клубы не заказывали систему видеопросмотра, а это за них сделал УАФ.
К примеру, в прошлом сезоне финансирование работы VAR на таких матчах оплачивала ассоциация, но теперь все скинули на плечи клубов.
Чтобы запросить систему видеопросмотра, клубам нужно подать заявку не позднее 9 дней до начала самого поединка.
Интересный момент. Если клубы в нужном количестве не будут заинтересованы в приглашении VAR на свои матчи, УАФ будет иметь право самостоятельно назначать системы видеопросмотра на отдельные поединки украинского первенства. Матч УПЛ всегда будут в приоритете по этой теме, если количество заявлением от команд УПЛ и ПФЛ будет превышать возможности ассоциации.
Уже 28 июля стартует новый сезон УПЛ-2023/2024. Двумя матчами будет открыта программа: Оболонь примет Колосс (17:00), а Верес сыграет против дебютанта первенства Полесья (19:00).
Другие матчи первого тура УПЛ-2023/2024
- 29 июля. Движение – Заря 15:00
- 29 июля. Металлист 1925 – Шахтер 17:00
- 30 июля. ЛНЗ – Черноморец 15:00
- 30 июля. Динамо – Минай 17:00
- 30 июля. Александрия – Кривбасс 19:00
- Ворскла – Днепр-1 (перенесены из-за выступлений обоих клубов в еврокубках)