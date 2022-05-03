Петерман: Работы нет, жизнь замерла

Никита Петерман уже с первых слов назвал ситуацию в оккупированном городе сложной. Местные жители остались без работы, после 24 февраля их жизнь фактически остановилась.

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По словам футболиста, захватчики предлагают местным продолжать работать, но часть заработка отдавать им. Россия посадила в кресла руководящих должностей "своих людей", которых даже сложно назвать людьми.

Работы нет, жизнь замерла. Оккупанты говорят, мол, работайте, а часть денег отдавайте нам. Навязали свою "власть" непонятную. Не знаю ли это правда, но я слышал, что на одну из руководящих должностей назначили какого-нибудь педофила или "зека",

– рассказал Петерман.

Интересно, что эту информацию уже подтвердил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Александр Сауленко является коллаборантом, отсидевшим тюремный срок по статье о педофилии.

На захваченной оккупантами территории остается проживать семья Никиты. Его родные рассказывают, что россияне доставляют местным гуманитарную помощь, но от нее семья бывшего футболиста Мариуполя отказалась.

"Некоторые жители приходят и даже берут эти подачки"

От нее отказываются все украинцы, ненавидящие россиян. Однако есть и такие, которые принимают эти подачки от "хороших русских", среди таких даже молодежь. Петерман признался, что не понимает таких людей, которые берут гуманитарку из рук врагов, ежедневно убивающих мирное население Украины.

"Оккупанты вроде бы выдают какую-то гуманитарную помощь. Мои родители туда не ходят. Все нормальные люди ненавидят россиян. Однако некоторые жители приходят и даже берут эти подачки. Среди них есть и молодежь. Не удивляюсь пенсионерам, но не человеку, который может заработать деньги своими руками. Брать еду у оккупантов? Не знаю, как минимум, это очень странно", – добавил Петерман.

Кто такой Никита Петерман