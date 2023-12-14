Попытаются превзойти бой Усик – Фьюри: Джошуа и Уайлдер договорились о мегафайте

Бывшие чемпионы мира Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер договорились о проведении очного поединка. Бой может состояться 9 марта в Эр-Рияде.

Весь боксерский мир ожидает поединка двух экс-чемпионов мира – Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Этот мегафайт может состояться уже в начале весны 2024 года.

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Бывшие чемпионы мира наконец-то договорились о финансовых условиях очного поединка. Он может состояться 9 марта в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде.

23 декабря Джошуа и Уайлдер проведут другие поединки

Впрочем, не все так просто. Для начала оба боксера должны победить своих ближайших соперников и не получить травмы: 23 декабря Энтони и Деонтей будут боксировать соответственно против шведа Отто Валина и новозеландца Джозефа Паркера.

Напомним, еще четыре года назад Джошуа и Уайлдеру принадлежали все престижные титулы в супертяжелом дивизионе: британец владел поясами WBA, WBO и IBF, а американец был чемпионом WBC.

В настоящее время вышеупомянутыми титулами обладают обидчики Джошуа и Уайлдера – украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. 17 февраля 2024 года они должны провести объединительный бой за абсолютное чемпионство.