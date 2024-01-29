С началом полномасштабной войны в Украине мировой футбол стал отмежевываться от россиян. Местные команды отстранили от еврокубков, а сборную не допустили к отбору на Евро-2024.

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Тем не менее среди футболистов находится немало представителей, которые продолжают превозносить Россию и терпеть войну. Одним из таких стал скандальный форвард Марио Балотелли.

Итальянец у себя в старости в инстаграммах опубликовал скандальное видео. На нем он сравнивает поведение президента США Джо Байдена и российского диктатора Владимира Путина во время чествования погибшего военного.

Видео от Марио Балотелли:

Марио явно выставляет главного террориста мира в положительном ключе, ведь он не боится даже дождя. Видео навлекло хейт на Балотелли и потому пришлось давать заднюю и объяснять свою позицию.

Это было не о политике. Это было об уважении к погибшим людям. Перестаньте плакать и поймите суть,

– написал Марио.

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Напомним, что за свою карьеру Балотелли успел поиграть за Интер Манчестер Сити Милан Ливерпуль Ниццу Марсель Брешию Монцу и Сен. С 2023 года форвард играет за турецкий Адана Демирспор.

Кроме того, на счету Марио 14 голов в 36-ти матчах за сборную Италии. Вместе с ней футболист становился вицечемпионом Европы на турнире в Польше и Украине в 2012 году.