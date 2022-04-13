Михайленко: Россияне – тупая и трусливая масса

Бывший футболист убежден, что каждый россиянин виноват в войне, начатой ​​их государством. Он назвал граждан РФ "трусливой массой".

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"Все, что сейчас происходит в Украине – это война и зверство. Я считаю, что каждый россиянин виновен и несет ответственность за эти преступления. Страна, где люди превратились в тупую и трусливую массу, где нагло обманывают с экранов телевизоров, где президент является преступником, которому достанется самая позорная и жалкая роль в истории. Им нет никакого оправдания", – отметил Михайленко.

По словам специалиста, будущее футбола зависит именно от того, когда все закончится.

Очень хочу, чтобы в Украине закончилась война, люди начали заниматься своими делами, работать, дети пошли в школу, спортсмены начали тренироваться, соревноваться,

– добавил экс-футболист.

Михайленко остается без работы с января 2021 года, когда покинул кипрский Пафос. Днепр-1 украинец возглавлял в течение 2017-2020 годов.