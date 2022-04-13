Михайленко: Росіяни – тупа та боягузлива маса

Колишній футболіст переконаний, що кожен росіянин винний у війні, яку розпочала їхня держава. Він назвав громадян РФ "боягузливою масою".

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"Усе, що нині відбувається в Україні – це війна та звірство. Я вважаю, що кожний росіянин винний і несе відповідальність за ці злочини. Країна, де люди перетворилися на тупу та боягузливу масу, де нахабно обманюють з екранів телевізорів, де президент є злочинцем, якому дістанеться найганебніша та найжалюгідніша роль в історії. Їм немає жодного виправдання", – зазначив Михайленко.

За словами фахівця, майбутнє футболу залежить саме від того, коли все закінчиться

Дуже хочу, аби в Україні закінчилася війна, люди почали займатися своїми справами, працювати, діти пішли до школи, спортсмени почали тренуватися, змагатися,

– додав ексфутболіст.

Михайленко залишається без роботи із січня 2021 року, коли покинув кіпрський Пафос. Дніпро-1 українець очолював протягом 2017-2020 років.