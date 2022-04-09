Втілили на банер мрію усього цивілізованого світу

Ультрас варшавської Легії вивісив на гостьовій трибуні величезний банер з кремлівським очільником, який був одягнений у футболку московського Спартака. Володимир Путін був зображений з петлею та шиї. Це побажання від фанатів у сторону тирана, пише 24 канал.

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З трибун лунала усім добре знайома кричалка "Ruska kurwa".

Це вже другий такий жест підтримки Україні за короткий час зі сторони поляків.

Поєдинок Лех – Легія закінчився мировою 1:1. Вже у компенсований до матчу час український легіонер Легії Ігор Харатін, який вийшов на поле у другому таймі, отримав вилучення. Участь у матчі взяли динамівці Томаш Кендзьора та Беньямін Вербіч.

Легії вдалось відібрати очки у лідера Екстракляси. Лех із 56 пунктами йде першим, а суперник із 36 балами посідає 9-те місце.