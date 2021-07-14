Путешествует по Испании: украинский защитник перешел в Спортинг

Левый защитник Леганеса Василий Кравец отправился в очередную аренду. Новым клубом украинца стал хихонский Спортинг.

Новый вызов

23-летний защитник Василий Кравец следующий сезон начнет в новой команде. Стороны договорились о годовой аренде с обязательным выкупом, если Спортинг выйдет в Ла Лигу. Если хихонский клуб останется в Сегунде, то за ними просто сохранится право выкупа.

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Отметим, что сезон-2020/2021 Спортинг завершил на 7 позиции. Василий не будет единственным украинцем в составе. В команде уже выступает другой украинский защитник Богдан Милованов.

Кравец уже вскоре пройдет медицинское обследование и присоединится к команде на тренировочном сборе. Василий стал первым новичком испанского клуба в этом сезоне.

Прошлый сезон украинец провел в аренде, но в польском Лехе, за который выступал другой украинец Владимир Костевич. За поляков Кравец сыграл 26 поединков.