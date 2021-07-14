Новий виклик
23-річний захисник Василь Кравець наступний сезон розпочне у новій команді. Сторони домовились про річну оренду з обов'язковим викупом, якщо Спортинг вийде у Ла Лігу. Якщо хіхонський клуб залишиться у Сегунді, то за ними просто збережеться право викупу.
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- Відзначимо, що сезон-2020/2021 Спортинг завершив на 7 позиції. Василь не буде єдиним українцем у складі. У команді вже виступає інший український оборонець Богдан Мілованов.
Кравець вже незабаром пройде медичне обстеження та приєднається до команди на тренувальному зборі. Василь став першим новачком іспанського клубу у цьому сезоні.
Минулий сезон українець також провів в оренді, але у польському Леху, за який виступав інший українець Володимир Костевич. За поляків Кравець зіграв 26 поєдинків.
- Кравець має досвід виступів за львівські Карпати та іспанське Луго. Викликався у збірну України.
- Контракт футболіста із Леганесом розрахований до кінця червня 2023 року.
- За даними Transfermark, його вартість оцінена у 800 тисяч євро.