Пусть лучше не возвращаются, – Вернидуб о выехавших из Украины Суркисов
Источник:Pressing
Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб защищает родную страну от оккупантов. Он сразу вернулся в Украину после полномасштабного вторжения России.
Вернидуб о политиках, бежавших из Украины
Известный тренер прокомментировал решение политиков уехать из Украины на момент войны. Поскольку такие деятели присутствуют и в спорте, как братья Суркисы.
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Если они вернутся, их вернут в другое место. Думаю, понимаете, в какое. И это будет очень справедливо и правильно,
– отметил тренер.
Специалист подчеркнул, что уезжающим из Украины политикам лучше не возвращаться.
"Пусть лучше возьмут этот шар и действительно засадят его себе в лоб. Пусть никогда сюда не возвращаются и не мешают нам жить, строить. Украину и жить так, как мы хотим", – добавил Вернидуб.
Ранее сообщалось, что Вернидуб сражается против России на южном направлении. Он ведет службу в составе ВСУ в артиллерии.
Карьера Вернидуба в Шерифе
- Вернидуб возглавляет молдавский Шериф с 2020 года. А его действующий контракт рассчитан до конца декабря 2024 года.
- В сезоне-2021/2022 Шериф отыграл под руководством украинца уже 34 матча, в которых одержал 24 победы, расписал 5 мировых и потерпел столько же поражений.