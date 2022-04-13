Вернидуб о политиках, бежавших из Украины

Известный тренер прокомментировал решение политиков уехать из Украины на момент войны. Поскольку такие деятели присутствуют и в спорте, как братья Суркисы.

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Если они вернутся, их вернут в другое место. Думаю, понимаете, в какое. И это будет очень справедливо и правильно,

– отметил тренер.

Специалист подчеркнул, что уезжающим из Украины политикам лучше не возвращаться.

"Пусть лучше возьмут этот шар и действительно засадят его себе в лоб. Пусть никогда сюда не возвращаются и не мешают нам жить, строить. Украину и жить так, как мы хотим", – добавил Вернидуб.

Ранее сообщалось, что Вернидуб сражается против России на южном направлении. Он ведет службу в составе ВСУ в артиллерии.

Карьера Вернидуба в Шерифе