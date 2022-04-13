Вернидуб про політиків, які втекли з України
Відомий тренер прокоментував рішення політиків виїхати з України на момент війни. Оскільки такі діячі присутні й у спорті, як брати Суркіси.
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Якщо вони повернуться, то їх повернуть в інше місце. Думаю, розумієте, в яке. І це буде дуже справедливо і правильно,
– зазначив тренер.
Фахівець наголосив, що тим політикам, які виїхали з України, краще не повертатися.
"Нехай краще не повертаються. Їх дії показали, на що вони гідні. Оці "куля в лоб" і так далі. Хай краще візьмуть цю кулю і дійсно засадять її собі в лоб. Хай ніколи сюди не повертаються і не заважають нам жити, будувати Україну та жити так, як ми хочемо", – додав Вернидуб.
Раніше повідомлялося, що Вернидуб воює проти Росії на південному напрямку. Він веде службу у складі ЗСУ в артилерії.
Кар'єра Вернидуба у Шерифі
- Вернидуб очолює молдовський Шериф з 2020-го року. А його чинний контракт розрахований до кінця грудня 2024-го.
- У сезоні-2021/2022 Шериф відіграв під керівництвом українця вже 34 матчі, у яких здобув 24 перемоги, розписав 5 мирових та зазнав стільки ж поразок.