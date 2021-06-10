Пускай футбольная ассоциация сейчас борется за форму, – обозреватель Андриюк о смене лозунга

Украинская ассоциация футбола, которая разрабатывала эту форму для сборной и наносила лозунги, прекрасно понимала, какую реакцию это вызовет в России. Они должны были быть к этому готовыми.

Такое мнение высказал футбольный обозреватель Константин Андриюк. Он считает, что теперь выглядит так, что Россия, к сожалению, "нагнула нас через УЕФА".

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"Поэтому наша УАФ, во главе с целым членом исполкома УЕФА Андреем Павелко, пускай они борются, чтобы мы не выглядели людьми, которые проиграли в этой дуэли", – призвал он.

Если Украина откажется убрать лозунг из формы

УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с новой формы слоган "Героям слава". Соответствующее решение приняли после жалобы от России.

Как отметил обозреватель, если Украина не уберет слоган "Героям слава" с формы – вариантов развития никаких.

Сборная Украины обязана и вынуждена выполнить это решение. Если отказываемся, УЕФА может лишить Украину статуса участника Евро-2020,

– объяснил Андриюк.

Впрочем, как он добавил, никто никогда не пойдет на такое решение и не будет этого делать. К сожалению, по словам эксперта, у Украины нет других вариантов, как подчиниться УЕФА.

"Но какой будет резонанс. Очевидно они хотели хорошего хайпа, огласки, пиара. Так пусть отстаивают его до конца", – отметил обозреватель.

Мотивы ассоциации

Андриюк назвал решение нанести лозунги – "патриотизмом и зарабатыванием политических баллов, популярности, и игрой на эмоциях болельщиков". Даже несмотря на то, что все с самого начала знали, что это вызовет негативную реакцию со стороны России.

"Давайте прекрасно понимать, если вы берете на себя такую ответственность, пожалуйста, боритесь до конца. Несите ее, чтобы потом не выглядели людьми, которых "нагнули", – добавил он.

Андриюк прокомментировал решение забрать с формы украинской сборной лозунг "Героям слава!": смотрите видео