Пусть Джошуа делает все, что желает, – Усик уверен в себе перед топ-боем в Лондоне

Александр Усик проводит последние приготовления к поединку с Энтони Джошуа. Украинский боксер поделился ожиданиями перед поединком в Лондоне.

"Я буду делать то, что я буду делать"

Боксер из Украины рассказал, что провел хороший тренировочный сбор, который был сложным и длительным. Александр Усик вместе со своей командой сделал огромную работу перед поединком с Энтони.

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Украинец заверил, что Джошуа совсем другой боксер, если сравнивать его с предыдущим соперником украинца с Дереком Чисорой. Спортсмен не стал рассказывать о слабых сторонах британца: "Он же будет смотреть и знает, о чем я могу говорить. Это все должен смотреть тренер и говорить мне".

Пусть Джошуа делает все, что он желает. А я буду делать то, что я буду делать. Что касается габаритов, то вся жизнь была так, что кто-то меньше, а кто-то больше. Люди, которые об этом говорят, не до конца понимают, что происходит. Меня это не беспокоит,

– заявил Александр.

Усик достаточно свободно и расслабленно ведет себя в преддверии долгожданного боя в Лондоне: "Никаких шуток нет, это мой ежедневный образ. Просто в субботу я уже буду более настраиваться на поединок. А так зачем мне грустить, если у меня все замечательно в жизни? Я доволен, что буду боксировать с Энтони".