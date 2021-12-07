"Пушка" игрока Эвертона "украла" у Арсенала победу в АПЛ: видео безумного гола
Источник:24 канал
Арсенал 6 декабря проиграл на выезде Эвертону в 15 туре АПЛ. Гости благодаря красивому голу вырвали победу.
Эвертон вырвал победу у Арсенала
В конце первого тайма Арсенал первым открыл счет в выездном для себя матче. Голом отличился Мартин Эдегор.
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До 80-й минуты казалось, что три очка пополнят копилку лондонского клуба, но иначе думали игроки Эвертона. За десять минут до истечения основного времени Ришарлисон сравнял цифры на табло.
А уже в компенсированное арбитром к поединку время хозяева вышли вперед. Демарай Грей получил мяч, сместился ближе к центру и мощным выстрелом из-за пределов штрафной попал в ворота "канониров". Голкипер Арсенала даже не успел среагировать на такой пушечный удар.
Грэй принес Эвертону домашнюю победу над Арсеналом – 2:1.
- Эта победа позволила "ирискам" с 18 очками подняться на 12 место в таблице АПЛ.
- Подопечные Микеля Артеты после поражения идут седьмыми, имея в своем активе 23 балла.
Видеообзор матча (победный гол с 2:43)