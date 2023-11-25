Уже на 11-й минуте Марино Пушич был вынужден уже производить замену. Травму на старте поединка получил фланговый защитник Ефим Конопля, недавно вместе с другими "горняками" вернулся из расположения сборной Украины.

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"Горняки" потеряли основного защитника

24-летний правый защитник не смог продолжить игру и был заменен грузином Георгием Гочолеишвили.

Поединок Шахтер – Полесье закончился нулевой мировой. После матча главный тренер "кротов" Марино Пушич прокомментировал травму своего ключевого защитника основания.

Для нас это, конечно, был плохой момент, потому что не хочется терять игрока основания после пяти минут. И я думаю, что травма серьезная, потому что он крепкий футболист и не выйдет из игры просто так. Мы точно не знаем, в чем проблема, наверное, узнаем больше завтра (25 ноября – 24 Канал). Для него дела обстоят не очень хорошо. В то же время игрок, заменивший его, Гочолеишвили, хорошо справился и приложил много усилий во время игры,

– сказал Пушич.

В текущем сезоне-2023/2024 Конопля провел за Шахтер 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Напомним, что Ефим является воспитанником донецкого клуба, который с 2019 по 2021 играл в аренде в черниговской Десне, которая прекратила выступления после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Шахтер после этой ничьи в 15-м туре остался при своих – 4-е место, набрав 25 баллов. Полесье с 30 очками остается вторым в турнирной таблице первенства.