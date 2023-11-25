Вже на 11-й хвилині Маріно Пушич був змушений вже робити заміну. Травму на старті поєдинку отримав фланговий захисник Юхим Конопля, який нещодавно разом із іншими "гірниками" повернувся із розташування збірної України.

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"Гірники" втратили основного захисника

24-річний правий оборонець не зміг продовжити гру та був замінений на грузина Георгія Гочолеішвілі.

Поєдинок Шахтар – Полісся закінчився нульовою мировою. Після матчу головний тренер "кротів" Маріно Пушич прокоментував травму свого ключового захисника основи.

Для нас це, звісно, був поганий момент, бо не хочеться втрачати гравця основи після п’яти хвилин. І я думаю, що травма серйозна, тому що він міцний футболіст і не вийде з гри просто так. Ми точно не знаємо, у чому полягає проблема, напевно, дізнаємося більше завтра (25 листопада – 24 Канал). Для нього справи виглядають не дуже добре. Водночас гравець, що замінив його, Гочолеішвілі, гарно впорався і доклав багато зусиль під час гри,

– сказав Пушич.

У поточному сезоні-2023/2024 Конопля провів за Шахтар 14 матчів, у яких віддав одну гольову передачу. Нагадємо, що Юхим є вихованцем донецького клубу, який із 2019-го по 2021-й грав в оренді у чернігівській Десні, яка припинила виступи після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Шахтар після цієї нічиї у 15-му турі залишився при своїх – 4-те місце, набравши 25 балів. Полісся із 30 очками залишається другим у турнірній таблиці першості.