Проиграли уже без Цыганкова: ПСЖ вырвал победу у Жироны в ЛЧ благодаря эпическому фэйлу вратаря

Каталонский клуб наконец отыграл свой первый в истории еврокубковый матч. Соперник для команды Цыганкова выпал один из самых сильных, ведь ПСЖ всегда декларирует самые высокие амбиции.

ПСЖ – Жирона 1:0

Гол: Нуну Мендеш, 90+1.

В Лиге чемпионов на этой неделе продолжаются матчи первого тура сезона 2024-2025. На среду была вынесена встреча с участием Жироны, которая дебютировала в турнире, сообщает 24 Канал.

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Дебют Жироны в ЛЧ

Команда Виктора Цыганкова пришла в гости к одному из фаворитов соревнования ПСЖ. Украинец уже традиционно оказался в основе, тогда как парижане приготовили неприятный сюрприз.

Основной кипер французов Доннарумма получил травму и Луис Энрике выпустил в основе россиянина Сафонова. Впрочем, у представителя страны-террористки было мало работы.

Жирона пыталась выстраивать атаки. Однако ПСЖ владел инициативой, а в кризисные момент защита хозяев отрабатывал удачно. Цыганков был активным на старте встречи, но его подачи в площадку были неточными.

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Парижане же прижали гостей после перерыва. Только Дембеле имел несколько убийственных моментов подряд, но нефарт и защита Жироны мешали вингеру отличиться.

Под занавес игры ПСЖ еще больше стал давить. Круг Муани попал в стойку, а после удара Хакими суперсейв совершил Гассанига. Все шло к тому, что фортуна улыбнется Жироне, но она решила наоборот от нее отвернуться.

На последней минуте после прострела с фланга ужасную ошибку допустил Гассанига. Аргентинец пустил между ног мяч, который послал Нуну Мендеш. Таким образом, Жирона не удерживает ничью и остается без очков в ЛЧ. ПСЖ же присоединяется к когорте лидеров.

Видеообзор матча ПСЖ – Жирона