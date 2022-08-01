Гол Рамоса пяткой, дубль Неймара и точный удар Месси – ПСЖ выиграл Суперкубок Франции

Во Франции определился обладатель Суперкубка страны. ПСЖ обыграл в матче Нант с разгромным счётом 4:0.

ПСЖ – Нант 4:0

Голы: Месси, 22, Неймар, 45+5, 82 (пен.), Рамос, 57

Удаление: Кастелетто, 81 (Нант)

Для ПСЖ это был первый официальный матч под руководством нового тренера Кристофа Галтье. Правда в этой игре ему пришлось обойтись без главной звезды парижан Килиана Мбаппе, который пропустил матч из-за дисквалификации. Поэтому вместо него в атаке феерили Неймар и Месси. У Сарабия, вышедшего на левый фланг нападения, тоже было немало случаев забить, но отличиться в этом матче ему не удалось. Об этом сообщает 24 канал.

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Разгром начался с гола Месси в середине первого тайма. Результативную передачу ему отдал Неймар. А уже в штрафной Месси обыграл вратаря и забил в пустой угол ворот. Правда стоит отметить, чтобы и без частицы везения не обошлось — в момент паса от Неймара был рикошет, который и не дал защитнику Нанта перехватить мяч.

На перерыв команды ушли со счетом 2:0. Арбитр хоть и добавил три минуты к основному времени, команды переиграли целых пять минут. Именно тогда Неймар и забил гол, отличившись ударом со штрафного.

Еще два гола в ворота Нанта влетели после перерыва. Сначала отличился Рамос. Защитник удачно сыграл в штрафной, а его гол показался довольно эффектным. Поскольку пробивать пришлось спиной к воротам, Рамос решил пробить пяткой. Удар оказался и точным, и мощным.

А окончательный счет в матче установил тот же Неймар. В конце встречи он получил пас в штрафной и пытался развернуться с мячом. Но пал в борьбе с Кастелетто. Арбитр удалил защитника за фол последней надежды, а в ворота Нанта назначил пенальти. Сам Неймар и пробил с отметки.