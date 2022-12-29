Первая часть встречи закончилась с минимальным преимуществом ПСЖ в счете 1:0 благодаря голу Маркиньюса. Страсбургу удалось забить лишь на 51-й минуте и то благодаря автору первого гола во встрече в составе ПСЖ, который направил мяч в свои ворота. 24 канал.

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Все эмоции Неймара за 2 минуты матча

При счете 1:1 началось все самое интересное. Левый вингер ПСЖ Неймар ударил по лицу соперника Адриена Томассона. За что был наказан желтой карточкой. Прошла лишь минута, как один из лидеров атаки парижан увидел перед собой второй желтый свет, превратившийся в изъятие.

Неймар получил вторую желтую карточку из-за симуляции, достаточно привычной для бразильского футболиста. По дороге в раздевалку Неймар еще даже успел поссориться с арбитром. Разговор на повышенных тонах может вылиться в дополнительное наказание для бразильца, который и так уж пропустит следующий матч.

Обратите внимание! В следующем туре ПСЖ сыграет на выезде против Ланса (1 января).

Интересно и то, что бразилец покинул пределы стадиона ПСЖ, даже не дождавшись финального свистка об окончании поединка.

Неймар поступил так, как раньше в Манчестер Юнайтед делал Криштиану Роналду.

В сезоне-2022/2023 Неймар провел в футболке ПСЖ 21 матч, в которых отличился 15 голами и 13 ассистами.

ПСЖ вырвало победу у Страсбурга 2:1 благодаря голу Килиана Мбаппе на шестой компенсированной до поединка минуте.

Парижане продолжают лидировать в Лиге 1, имея в своем активе 44 балла.

Видеообзор матча ПСЖ – Страсбург