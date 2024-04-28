Никакой конкуренции: ПСЖ официально стал чемпионом Франции 2023-2024

Команда Луиса Энрике стала недостижимой для конкурентов на три тура до финиша Лиги 1. Парижане этого сезона имеют возможность выиграть четыре трофея.

В чемпионате Франции осталось отыграть всего три тура в сезоне 2023-2024. Впрочем, уже досрочно стал известный чемпион Лиги 1, пишет 24 Канал.

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ПСЖ снова лучший

За три игры до финиша золото обеспечил себе ПСЖ. Столичная команда в субботу не смогла одолеть аутсайдера Гавра (3:3). Однако уже в воскресенье главный преследователь парижан Монако уступил выезд Лиону (2:3).

Это увеличило отрыв между командами до 12 баллов, который невозможно отыграть за три тура. ПСЖ продолжает оставаться гегемоном французского футбола последних лет.

Команда уже в третий раз стала чемпионом, а за последние 12 лет это уже десятое золото для нее. В общей сложности ПСЖ теперь является 12-кратным чемпионом Лиги 1. Это рекорд, у ближайшего конкурента Сент-Этьенна таких трофеев десять.

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Для Луиса Энрике это первое чемпионство во главе ПСЖ. До этого испанец дважды выигрывал национальную лигу с Барселоной в 2015 и 2016 годах.

ПСЖ в сезоне 2023-2024: