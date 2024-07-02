ПСЖ предложил звезде Реала контракт на бешеную сумму: что ответил игрок

Чемпион Франции ПСЖ заинтересован в подписании Винисиуса Жуниора. Представители команды видят в нем замену Килиану Мбаппе.

3 июня Реал официально объявил переход Килиана Мбаппе в команду. Контракт Мбаппе с ПСЖ завершился в конце прошлого сезона, поэтому "сливочным" игрок достался бесплатно.

Читайте также Арбитр демонстративно не пожал руку звезде Милана на Кубке Америки: что произошло

Что ответил Винисиус на предложение ПСЖ

Парижане попытались заманить звезду Реала, предложив ему контракт на 500 миллионов евро.

Однако несмотря на такое щедрое предложение, Винисиус все же склоняется к тому, чтобы остаться в “королевском” клубе.

В сезоне-2023/2024 Винисиус Жуниор провел за Реал 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Напомним, что над уходом из “королевского” клуба раздумывает украинец Андрей Лунин.