ПСЖ предложил звезде Реала контракт на бешеную сумму: что ответил игрок
2 июля 2024, 19:28Читати новину українською
Источник:Don Diario
Чемпион Франции ПСЖ заинтересован в подписании Винисиуса Жуниора. Представители команды видят в нем замену Килиану Мбаппе.
3 июня Реал официально объявил переход Килиана Мбаппе в команду. Контракт Мбаппе с ПСЖ завершился в конце прошлого сезона, поэтому "сливочным" игрок достался бесплатно.
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Что ответил Винисиус на предложение ПСЖ
Парижане попытались заманить звезду Реала, предложив ему контракт на 500 миллионов евро.
Однако несмотря на такое щедрое предложение, Винисиус все же склоняется к тому, чтобы остаться в “королевском” клубе.Справка. В сезоне-2023/2024 Винисиус Жуниор провел за Реал 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.
Напомним, что над уходом из “королевского” клуба раздумывает украинец Андрей Лунин.