ПСЖ неожиданно проиграл Нанту: Неймар позорно не забил пенальти – видеообзор

ПСЖ 19 февраля на выезде сыграл против Нанта в рамках 25 тура французькой Лиги 1. Гости потерпели неожиданное поражение.

Нант – ПСЖ 3:1

Голы: Муани, 4, Мерлин, 15, Бла, 45 + 5 (п) - Неймар, 47

Нереализованный пенальти: Неймар, 59 (ПСЖ)

Хозяевам удалось шокировать соперника быстрым голом. Уже на 4-й минуте матча счет был 1:0. Фланговая атака от Симона закончилась ударом между ног голкиперу ПСЖ. Голом отметился Муани – 1:0, сообщает 24 канал.

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Уже через 11 минут футболисты Нанта удвоили преимущество на табло. Букари отдал передачу на Мерлина, который находился на линии штрафной и решился на дальний удар. Выстрел был таким точным, что пролетел мимо вратаря, влетев в ворота парижан – 2:0.

Еще до перерыва хозяева забили в третий раз. Мяч после удара головой нашел руку соперника. Судья остановил игру и побежал смотреть видеоповтор. После чего указал на 11 метров.

Пенальти взялся исполнять Бла и мощным выстрелом увеличил преимущество Нанта – 3:0.

На перерыв команды ушли при таком разгромном счете для гостей.

После отдыха ПСЖ удалось быстро отквитать один мяч. Атаку организовало космическое трио Мбаппе – Месси – Неймар. Последним стал адресатом роскошной передачи Лео, обыграл опекуна и пробил в противоход голкиперу – 3:1.

На 59-й минуте парижане имели отличный шанс забить во второй раз. На Мбаппе сфолили в штрафной Нанта – пенальти. 11-метровый взялся выполнять Неймар, но пробил очень позорно. Мяч едва катился в угол ворот, поэтому вратарь среагировал по удару и легко забрал его в руки.

ПСЖ не удалось избежать поражения – 3:1.

Парижане с 59 очками продолжают лидировать в таблице Лиги 1.

Нант идет 5-м, имея в своем активе 38 баллов.

Нант – ПСЖ видеообзор матча