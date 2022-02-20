Нант – ПСЖ 3:1

Голи: Муані, 4, Мерлін, 15, Бла, 45+5 (п) – Неймар, 47

Нереалізований пенальті: Неймар, 59 (ПСЖ)

Господарям вдалось шокувати суперника швидким голом. Вже на 4-й хвилині матчу рахунок був 1:0. Флангова атака від Сімона закінчилась ударом поміж ніг голкіперу ПСЖ. Голом відзначився Муані – 1:0, повідомляє 24 канал.

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Вже за 11 хвилин футболісти Нанта подвоїли перевагу на табло. Букарі віддав передачу на Мерліна, який перебував на лінії штрафного, та наважився на дальній удар. Постріл був таким точним, що пролетів повз воротаря, влетівши у ворота парижан – 2:0.

Ще до перерви господарі забили втретє. М'яч після удару головою знайшов руку суперника. Суддя зупинив гру та побіг дивитись відеоповтор. Після чого вказав на 11 метрів.

Пенальті взявся виконувати Бла та потужним пострілом збільшив перевагу Нанта – 3:0.

На перерву команди пішли за такого розгромного рахунку для гостей.

Після відпочинку ПСЖ вдалось швидко відквитати один м'яч. Атаку організували космічне тріо Мбаппе – Мессі – Неймар. Останнім став адресатом розкішної передачі Лео, обіграв опікуна та пробив у протихід голкіперу – 3:1.

Нереалізований пенальті! На 59-й хвилині парижани мали чудовий шанс забити вдруге. На Мбаппе сфолили у штрафному Нанта – пенальті. 11-метровий взявся виконувати Неймар, але пробив дуже ганебно. М'яч ледь котився у кут воріт, тому воротар зреагував по удару та легко забрав його до рук.

ПСЖ не вдалось уникнути поразки – 3:1.

Парижани із 59 очками продовжують лідирувати у таблиці Ліги 1.

Нант йде 5-м, маючи у своєму активі 38 балів.

Нант – ПСЖ відеоогляд матчу