Денег не будет: Реал отказал ПСЖ относительно бонусов за Мбаппе

ПСЖ не получит бонусов за трансфер Килиана Мбаппе. Реал отказался выплачивать паражанам деньги.

В начале мая Килиан Мбаппе сообщил, что покинет ПСЖ в конце сезона-2023/2024. Ожидается, что француз перейдет в Реал на правах свободного агента.

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ПСЖ не заработает на уходе Мбаппе

Руководство ПСЖ обратилось к "сливочным" с просьбой выплатить положенные бонусы за Мбаппе, однако мадридский клуб отказался. Президент Реала ответил, что Килиан свободный агент и никакие бонусы за него не предусмотрены.

По этой причине ПСЖ не выплатил Мбаппе зарплату за апрель, а также премию за февраль. Общая сумма составляет около 80 миллионов евро.

Килиан Мбаппе провел 306 матчей в футболке ПСЖ, забив 255 голов. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории парижской команды.

Вместе с ПСЖ Килиан 6 раз становился чемпионом Франции, а также покорил по три Кубка и Суперкубка страны и дважды выигрывал Кубок лиги.