На початку травня Кіліан Мбаппе повідомив, що покине ПСЖ наприкінці сезону-2023/2024. Очікується, що француз перейде в Реал на правах вільного агента.

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ПСЖ не заробить на відході Мбаппе

Керівництво ПСЖ звернулося до "вершкових" з проханням виплатити належні бонуси за Мбаппе, однак мадридський клуб відмовився. Президент Реала відповів, що Кіліан вільний агент і ніякі бонуси за нього не передбачені.

З цієї причини ПСЖ не виплатив Мбаппе зарплату за квітень, а також премію за лютий. Загальна сума становить близько 80 мільйонів євро.

Довідка. Кіліан Мбаппе провів 306 матчів у футболці ПСЖ, забивши 255 голів. За цей час він став найкращим бомбардиром в історії паризької команди.

Разом із ПСЖ Кіліан 6 разів ставав чемпіоном Франції, а також підкорив по три Кубки та Суперкубки країни та двічі вигравав Кубок ліги.