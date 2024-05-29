На початку травня Кіліан Мбаппе повідомив, що покине ПСЖ наприкінці сезону-2023/2024. Очікується, що француз перейде в Реал на правах вільного агента.
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ПСЖ не заробить на відході Мбаппе
Керівництво ПСЖ звернулося до "вершкових" з проханням виплатити належні бонуси за Мбаппе, однак мадридський клуб відмовився. Президент Реала відповів, що Кіліан вільний агент і ніякі бонуси за нього не передбачені.
З цієї причини ПСЖ не виплатив Мбаппе зарплату за квітень, а також премію за лютий. Загальна сума становить близько 80 мільйонів євро.
Разом із ПСЖ Кіліан 6 разів ставав чемпіоном Франції, а також підкорив по три Кубки та Суперкубки країни та двічі вигравав Кубок ліги.