ПСЖ не планирует отпускать звездного Мбаппе до конца его карьеры

ПСЖ серьезно настроено сохранить в команде Килиана Мбаппе. Француз должен остаться в Париже.

Позиция ПСЖ, которая может не понравиться Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи не собирается так просто отпускать звездного футболиста. Его категоричность наталкивает на мысль, что ПСЖ может поставить вето на трансфер Килиана Мбаппе в другую команду.

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Сейчас руководство ПСЖ ведет переговоры с лидером по продлению контракта, который завершается в конце июня 2022 года. По словам владельца французского гранда, переговоры идут успешно. Килиан останется в Париже.

Мы никогда его не продадим и не отпустим бесплатно. Это Париж, это его страна. Он замечательный футболист, который в будущем станет обладателем не одного "Золотого мяча". У него все, чтобы продлить с нами договор. Куда ему идти? Какие клубы, если говорить о проекте и амбициях, могут сейчас потягаться с ПСЖ?

– заявил президент клуба.