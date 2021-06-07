Позиция ПСЖ, которая может не понравиться Мбаппе
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи не собирается так просто отпускать звездного футболиста. Его категоричность наталкивает на мысль, что ПСЖ может поставить вето на трансфер Килиана Мбаппе в другую команду.
Читайте также Мбаппе отказал команде мечты в 2014 году: причина, которая сорвала переход в Реал
Сейчас руководство ПСЖ ведет переговоры с лидером по продлению контракта, который завершается в конце июня 2022 года. По словам владельца французского гранда, переговоры идут успешно. Килиан останется в Париже.
Мы никогда его не продадим и не отпустим бесплатно. Это Париж, это его страна. Он замечательный футболист, который в будущем станет обладателем не одного "Золотого мяча". У него все, чтобы продлить с нами договор. Куда ему идти? Какие клубы, если говорить о проекте и амбициях, могут сейчас потягаться с ПСЖ?
– заявил президент клуба.
- Сейчас французского футболиста активно сватают в Реал. Переезд в мадридский клуб является мечтой для Килиана. Французский нападающий "сливочных" Карим Бензема намекал, что в Мадриде уже ждут талантливого форварда. Сам Мбаппе не спешит продлевать контракт с ПСЖ. Правда, в 2014 году Мбаппе сам отказал "Королевскому клубу". Переезд сдержали сами родители игрока, которые хотели, чтобы Килиан не только играл в футбол, но и получил хорошее образование во Франции.
- По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 160 миллионов евро. В сезоне-2020/2021 француз сыграл 47 матчей, в которых наколотил аж 42 гола и отдал 11 ассистов.