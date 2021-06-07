Позиція ПСЖ, яка може не сподобатись Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі не збирається так просто відпускати зіркового футболіста. Його категоричність наштовхує на думку, що ПСЖ може поставити вето на трансфер Кіліана Мбаппе в іншу команду.

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Зараз керівництво ПСЖ веде перемовини з лідером щодо продовження контракту, який завершується у кінці червня 2022 року. За словами власника французького гранда, перемовини тривають успішно. Кіліан залишиться у Парижі.

Ми ніколи його не продамо та не відпустимо безкоштовно. Це Париж, це його країна. Він чудовий футболіст, який у майбутньому стане володарем не одного "Золотого м'яча". У нього все, щоб продовжити з нами угоду. Куди йому йти? Які клуби, якщо говорити про проєкт та амбіції, можуть зараз потягатись з ПСЖ?,

– заявив президент клубу.