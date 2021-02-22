В воскресенье, 21 февраля, ПСЖ на своем поле принимал Монако в рамках 26 тура Лиги 1. Хозяева неожиданно потерпели поражение после убедительной победы над Барселоной в Лиге чемпионов.

ПСЖ – Монако 0:2

Голы: Диоп, 6, Марипан, 51

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Гости активнее начали поединок. Мяч после передачи с фланга полетел прямо на голову Агилару, но тот не стал пробивать в ворота, а направил мяч на Диопа. Полузащитник Монако в упор головой расстрелял владения ПСЖ – 0:1. Быстрый гол уже на 6-й минуте матча удался гостям.

Курзава выполнил опасный штрафной, нанеся удар со среднего расстояния. Но мяч просвистел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

После углового угроза была уже у ворот хозяев. Однако удар игрока Монако головой был слишком легким для голкипера. Ответ от ПСЖ. Гуе решился на дальний удар – мяч пролетел мимо стойки. На перерыв команде ушли при минимальном преимуществе Монако.

Шестое поражение ПСЖ

Марипан первым добрался до мяча в штрафной после неудачной игры защитников соперника и переиграл голкипера ударом в угол ворот – 0:2. Судья решил пересмотреть взятия ворот с помощью ВАР. После видеоповтора арбитр встречи указал на центр поля и засчитал гол

Кин высоко выпрыгнул навстречу навесной передаче и головой пробил прямо в центр ворот, где находился голкипер. Адресатом прострельной передачи на границе вратарской стал Фолланд. Он выиграл борьбу за мяч, но головой направил его мимо стойки.

Рафинья упал в штрафной в борьбе с соперником, футболисты стали апеллировать к судье, чтобы тот назначил пенальти. После просмотра сомнительного эпизода арбитр не стал менять своего решения и разрешил продолжить игру.

Кин подхватил короткую передачу в глубине штрафной, но слишком долго готовился к удару, позволив защитнику его заблокировать. Как ни старались футболисты, но изменить цифры на табло больше не смогли – 0:2 победа Монако.

После поражения ПСЖ с 54 очками идет третий, Монако располагается сразу за спиной "парижан" – 52 пункта. Для ПСЖ это фиаско стало уже шестым в сезоне.

ПСЖ – Монако видеообзор