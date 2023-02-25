Взаимовыгодна сделка: Ливерпуль, планирующий перестройку, может продать свою звезду в ПСЖ

Английский коллектив находится в своих не лучших кондициях. "Мерсисайдцы" планируют перестроить состав текущей команды.

Мохаммед Салах летом может стать игроком французского ПСЖ. Столичный клуб нуждается в замене одному из лидеров команды, а "мерсисайдцам" нужны средства для реализации своих планов.

Достойно внимания Реал может бойкотировать церемонию The Best от ФИФА: почему здесь виноват Лионель Месси

Пойдут на жертвы ради будущего

Парижане серьезно заинтересованы в подписании египетского нападающего. Ранее Салах считался нетронутым лицом в составе Ливерпуля, однако время идет и ситуация меняется. На фоне провального сезона от мерсисайдцев, которые в чемпионате Англии идут на 8-м месте, руководство клуба планирует устроить перестройку команды. Конечно, без финансов сделать это не удастся.

Владельцы Ливерпуля еще те скряги, поэтому лишних средств на трансферы выделять не собираются. Остается только один вариант – кого-нибудь продавать. Завершать сотрудничество с молодыми лидерами Ливерпуль не желает, а при возрастных игроках большой суммы выручить не получится. Но вот Мохамед Салах попал в "золотую середину". Египетский футболист оценивается в 80 миллионов евро, несмотря на то, что ему в июне исполнится 31 год.

Потребность в египетском нападающем

ПСЖ летом может лишиться одного из своих ведущих игроков. Лионель Месси отказывается продлевать контракт с французским столичным коллективом. Аргентинец вообще рассматривает вариант с возвращением в свою родную Барселону. Также Неймар чувствует себя некомфортно в состоянии ПСЖ. Бразильский футболист летом может стать конкурентом Михаила Мудрика и оказаться в Челси. При таком раскладе событий Мохамед Салах точно пригодится французам.

Мохамед Салах в текущем сезоне