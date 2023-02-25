Сразу трио представителей Реала Лука Модрич, Винисиус Жуниор и Карим Бензема претендуют на звание лучшего футболиста сезона. Однако в мадридском клубе уверены, что победителями в номинациях станут футболисты сборной Аргентины, ставшие чемпионами мира в 2022 году в Катаре.

Вот так Месси взяли за горло на тренировке ПСЖ в преддверии матча с клубом Малиновского

Не хотят смотреть на награждение соперников

Такое достижение будет ключевым при выборе победителей в номинациях ФИФА. Ведь статус чемпиона мира особенно учитывают.

Поэтому выбор ФИФА может упасть в пользу новоиспеченного чемпиона мира-2022 в составе Аргентины и капитана сборной Лионеля Месси, тоже борющегося за это звание.

Также Тибо Куртуа сражается за звание лучшего голкипера. Его соперником является Эмилиано Мартинес, защищавший ворота Аргентины в Катаре. Потому шансов у бельгийского вратаря "Королевского клуба" на победу не так много.

Из-за чего "сливочные" могут не приехать на церемонию награждения. Они не хотят пропустить тренировки только ради того, чтобы посмотреть, как награждают их конкурентов. Тем более что сейчас у Реала очень плотный график матчей, ведь клуб борется сразу за несколько трофеев в сезоне.

25 февраля Реал сыграет в домашнем дерби Мадрида против Атлетико (19:30). Уже 2 марта команда Карло Анчелотти сыграет в первом полуфинальном матче Кубка Короля против Барселоны.

По информации издание Relevo, руководство мадридского клуба примет окончательное решение о приезде на церемонию 26 февраля.

Напомним! В 2021 году лучшим футболистом сезона стал Роберт Левандовский, еще тогда выступавший за мюнхенскую Баварию. Лучшим голкипером стал Эдуар Менди из Челси.