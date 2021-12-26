ПСЖ должен продать футболистов на 100 миллионов евро: кто из игроков покинет французский клуб
Источник:L’Équipe
Французский ПСЖ оказался в затруднительном положении. Клуб должен продать футболистов на 100 миллионов евро, что уложиться в правила финансового фэйр-плей.
Летом 2021 года ПСЖ сделал несколько феноменальных подписаний игроков, заплатив лишь за двух футболистов – 60 миллионов евро за Ашрафа Хакими и 16 миллионов евро за Данило Перейру, выкупив его контракт (до этого полузащитник играл в аренде за парижан). Зато Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Жоржиньо Вейналдум перешли как свободные агенты.
К теме МанСити готовит распродажу футболистов, чтобы купить Голанда: кого планируют продать
Несмотря на это, расходы в ПСЖ значительно выросли. Поэтому руководство клуба должно покрыть дефицит бюджета в размере 100 миллионов евро, чтобы уложиться в нормы финансового фэйр-плей.
Одна из возможностей – продать на эту сумму футболистов. Поэтому в клубе уже составили список игроков, которых выставят на трансфер:
- вратарь Серхио Рико (стоимость 5 миллионов евро по данным Transfermarkt)
- защитник Левен Курзава (9 миллионов евро)
- защитник тело Керер (25 миллионов евро)
- защитник Абду Диалло (25 миллионов евро)
- полузащитник Рафинья (12 миллионов евро)
- полузащитник Юлиан Дракслер (20 миллионов евро)
- форвард Мауро Икарди (28 миллионов евро)
При этом летом ПСЖ еще должен заплатить 40 миллионов евро, чтобы выкупить контракт 19-летнего левого защитника Нуну Мендеша. Он выступает за клуб на правах аренды из португальского Спортинга (аренда обошлась в 7 миллионов евро)