Летом 2021 года ПСЖ сделал несколько феноменальных подписаний игроков, заплатив лишь за двух футболистов – 60 миллионов евро за Ашрафа Хакими и 16 миллионов евро за Данило Перейру, выкупив его контракт (до этого полузащитник играл в аренде за парижан). Зато Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Жоржиньо Вейналдум перешли как свободные агенты.

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Несмотря на это, расходы в ПСЖ значительно выросли. Поэтому руководство клуба должно покрыть дефицит бюджета в размере 100 миллионов евро, чтобы уложиться в нормы финансового фэйр-плей.

Одна из возможностей – продать на эту сумму футболистов. Поэтому в клубе уже составили список игроков, которых выставят на трансфер:

вратарь Серхио Рико (стоимость 5 миллионов евро по данным Transfermarkt)

защитник Левен Курзава (9 миллионов евро)

защитник тело Керер (25 миллионов евро)

защитник Абду Диалло (25 миллионов евро)

полузащитник Рафинья (12 миллионов евро)

полузащитник Юлиан Дракслер (20 миллионов евро)

форвард Мауро Икарди (28 миллионов евро)

При этом летом ПСЖ еще должен заплатить 40 миллионов евро, чтобы выкупить контракт 19-летнего левого защитника Нуну Мендеша. Он выступает за клуб на правах аренды из португальского Спортинга (аренда обошлась в 7 миллионов евро)