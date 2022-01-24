ПСЖ – Реймс 4:0

Голы: Верратти, 44, Рамос, 62, Фас, 67 (авт.), Перейра, 75

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Второй гол парижан в этом поединке на свой счет записал центральный защитник Серхио Рамос – на 62-й минуте встречи испанец подкараулил отскок после углового и затолкал мяч в ворота.

Этот забитый мяч стал для 35-летнего центрбека первым в футболке ПСЖ.

Рамос долго восстанавливался от травмы и лишь в ноябре провел первую игру в парижском клубе, на данный момент у Серхио 5 матчей за команду Маурисио Почеттино.

ПСЖ набрал 53 очка. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции.

ПСЖ – Реймс видеообзор