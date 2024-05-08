Арбитр расплакался после полуфинала ЛЧ: почему элитный судья УЕФА дал волю эмоциям

Во вторник, 7 мая, в Париже состоялся матч Лиги чемпионов ПСЖ – Боруссия, который определил обладателя путевки в финал. Главным арбитром поединка был итальянец Даниэле Орсато.

На стадионе "Парк де Пренс" дортмундская Боруссия победила ПСЖ со счетом 1:0 и вышла в финал Лиги чемпионов. Сразу после финального свистка арбитр встречи Даниэле Орсато не смог сдержать эмоции, пишет 24 Канал.

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Последний матч в Лиге чемпионов

Итальянский рефери расплакался прямо на футбольном поле. Орсато расчувствовался из-за того, что это был последний в его карьере матч Лиги чемпионов.

Арбитр расплакался после матча ПСЖ – Боруссия: смотрите видео

48-летний арбитр еще отработает на финальной части чемпионата Европы-2024, который состоится в Германии. После этого Орсато выйдет на пенсию.

Кто такой Даниэле Орсато