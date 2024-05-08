На стадионе "Парк де Пренс" дортмундская Боруссия победила ПСЖ со счетом 1:0 и вышла в финал Лиги чемпионов. Сразу после финального свистка арбитр встречи Даниэле Орсато не смог сдержать эмоции, пишет 24 Канал.
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Последний матч в Лиге чемпионов
Итальянский рефери расплакался прямо на футбольном поле. Орсато расчувствовался из-за того, что это был последний в его карьере матч Лиги чемпионов.
Арбитр расплакался после матча ПСЖ – Боруссия: смотрите видео
48-летний арбитр еще отработает на финальной части чемпионата Европы-2024, который состоится в Германии. После этого Орсато выйдет на пенсию.
Кто такой Даниэле Орсато
- Итальянец начал судить матчи еще в 17-летнем возрасте. Постепенно он набирался опыта, и в 2006 году дебютировал в Серии А.
- Начиная с 2012 года Орсато постоянно работал на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- В 2020 году он обслуживал финал ЛЧ между Баварией и ПСЖ. В том же году был признан лучшим арбитром мира по версии IFFHS.
- С 2015 года входил в число элитных арбитров УЕФА. Летом 2021 года обслуживал матчи Евро-2020, в том числе памятный поединок 1/8 финала Украина – Швеция (2:1).
- На ЧМ-2022 в Катаре Орсато отсудил два матча группового этапа, а также полуфинал Аргентина – Хорватия (3:0).