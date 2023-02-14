Повторение финала-2020: звезда Баварии отметился ярким голом в ворота ПСЖ – видео

Кингсли Коман смог огорчить свою бывшую команду, реализовав ассист от Дэвиса. Именно он три года назад забивал парижанам в решающем матче ЛЧ

Началась стадия 1/8 финала Лиги чемпионов 2022-2023. В одном из первых матчей стадии сошлись между собой финалисты ЛЧ-2020 ПСЖ и Бавария. 24 канал.

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Первый тайм прошел без голов, но во втором мюнхенцы смогли открыть счет. В перерыве на поле вышел Альфонсо Дэвис, а уже через семь минут отдал результативную передачу.

Канадиец точно с фланга навесил на Кингсли Комана, слету буквально прошившему Доннарумму. Интересно, что в финале трехлетней давности именно Коман забил победный для Баварии гол.

Видео гола Комана: